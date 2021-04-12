【本報訊】環球經濟不景氣之際，本港樓價高踞不下，港人仍鍾愛「儲磚頭」。運房局最新於立法會財務委員會透露，截至去年3月底，全港有36人持有逾100個物業；而手持1個物業的人數亦達165萬。

據花旗銀行最新調查結果，全港千萬富翁人數達51.5萬人，創歷年新高；其中每約12個香港人就有一位躋身千萬富翁行列，可見部份港人財力十足。運房局早前初步書面答覆立法會財務委員會時透露，據稅務局資料，截至去年3月底，即於2019至2020年度，全港有36人以個人名義全權、聯權或分權持有101個或以上的住宅或非住宅物業，較2016至17年度、即五年前的34人，增約5.9%。

持有一戶人數達165萬

事實上，本港手持近半百物業數目的「大業主」亦有上升趨勢。上述財政年度內持有31至50個物業的人數為654人，較五年前591人升約10.7%；而持有51至90項物業的人數為260人，較五年前236人同樣增逾一成。另持有91至100項物業的港人則錄14人，與五年前數字持平。

儘管有調查機構早前發表報告指，本港樓價中位數對家庭入息中位數比率高達20.7倍，相當於不吃不喝20.7年才能「上車」；但運房局相關數字亦披露，本港擁有1個物業的人數錄得165萬人，較五年前160萬人升約3%，帶動整體業主人數錄211萬人。

不過，上述數據就每個聯權或分權物業，每位以個人名義擁有該物業的人士均視為擁有一個物業，因此總人數會比物業總數多。

納米樓落成量5年多11倍

本港樓價持續高企，發展商近年轉攻開拓「納米樓」市場。據運房局數字，過去五年間，實用面積少於215方呎的納米樓單位錄3,249伙，佔整體市場約3.7%；其中以2019年情況最為嚴峻，當年相關單位落成量達982伙，佔期內落成總數13,643伙約7.2%，較五年前勁升11倍。

至於去年納米單位落成量則回落約18.6%至799伙，佔整體總數20,888伙約3.8%；當中相關供應最多地區為九龍城，涉160伙，其次是中西區及深水涉，分別涉116及115伙。

值得留意的是，運房局數據顯示，去年底私人住宅落成量20,888伙，較2019年13,643伙大增53%；惟政府早前預測，未來五年私樓落成量有9.23萬伙，即平均每年約1.85萬伙，較去年實際落成量下調約11.4%。