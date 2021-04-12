1970年代荃灣已興建成為一個當時港英政府視為成功的標準衞星城市。為了進一步發展新界屯門，便興建本港第一條高速公路，連接青山、屯門與荃灣，規劃上再由荃灣接駁地鐵到市區。

由於這是香港第一條高速公路，香港政府的工程師經驗不多，而屯門至荃灣一段路都是臨海的山坡，當時工程師是基於地形圖依山而規劃，路線彎彎曲曲，規劃圖中更有另一條類似彎曲的規劃線，作為未來地鐵規劃路線，其設計中有不少像市區道路一樣，四條線切入三條線，當時香港有不少人不習慣使用高速公路，所以造成很多交通意外。

據當年一位交通專家朋友解釋，不少交通意外都是駕駛者超速或切線有關，但問題是當時的屯門公路只剛剛設計到合符所限時速，一超速便容易出事。現代高速公路在設計時，會在限速之下預留一些保險空間，以便萬一有人超速也不致立刻發生危險。早期屯門公路便犯了這毛病。

政府有關部門也暗中了解，所以在很多年後，在公路上作出多項改建，把路拉直及減少不必要的切線，所以今天的公路安全很多，但是所規劃的荃灣至屯門地鐵線的彎曲規劃，無可救藥，所以在政府內部規劃圖中失蹤，無疾而終。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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