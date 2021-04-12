【本報訊】新盤市場欠缺大型全新項目，積壓的購買力流向一手貨尾。南豐集團及豐資源發展的南區壽臣山深水灣徑8號，項目錄分層戶以3.75億元成交，呎價逼9萬元歷史新高。

按一手成交紀錄冊顯示，深水灣徑8號2座15樓C，實用面積4,214方呎，以3.75億元成交，實用呎價8.9萬元，成交不連車位，是次呎價創下項目推售以來歷史新高，打破早前一個花園特色戶B單位成交呎價紀錄，該單位實用面積為7,568方呎，售價6.05億元，呎價8萬元，呎價再高出約11%。項目累售16個單位，套現約41.9億元。

山水盈售逾80%單位

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，元朗山水盈累售271伙，佔單位總數逾80%，套現近34億元。餘下22伙分層戶以價單方式推出，折實1,161.9萬至1,380.9萬元，整張價單折實呎價12,908元。據最新銷售安排，本周五推出60伙，32伙以價單方式發售，28伙洋房及特色戶招標。項目新設樓價七成一按，首三年供息不供本，期間利率P減2.5厘，成交期可選擇90天或120天。

此外，新地（016）北角海璇再錄特色戶成交，為2座3樓A室，實用面積1,530方呎，連1,158方呎大平台，成交價9,848.5萬元，呎價64,369元，較上月同類成交貴兩成。

其士國際（025）與市建局合作發展大角嘴傲寓，加推15伙，實用面積304至331方呎，維持設有120天即供付款計劃，最高折扣率8.75%，折實售價626.6萬至842.2萬元，折實呎價約1.99萬至2.57萬元。長實（1113）半山波老道21號推出3號23樓、實用2,731方呎特色單位，周五招標。