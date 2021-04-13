香港財務策劃師學會調查發現，去年退休人士每月平均總開支約1.15萬元，只有約一成退休人士每月支出超過2萬元。另外，女性支出較男性多近1750元，而退休前收入較高的人士支出也會較高。

學會調查發現，退休人士在本地交通、飲食和水電煤等10項基本開支上花費最多，其中較年長的退休人士（65至74歲）會在醫療服務和家庭服務上花費更多，而相對年輕的退休人士（55至64歲）則仍須供養家庭，例如自己或配偶的父母。

學會亦發現，支持退休人士支出的收入來源主要分三種，包括家人的財務支援、個人資產，以及投資、保險和退休金等被動收入，各佔三分之一。

學會主席李澄幸表示，本港是全球人口老化最嚴重的地區之一，預期日後人均壽命持續延長，同時出生率下降，意味著退休人士可能仍須供養父母，卻得不到子女的財政支援，建議退休人士計算好每月支出，評估是否有足夠儲蓄和持續的收入支持退休生活。

被問到為何該會調查所得的退休人士每月開支較坊間調查低許多，李澄幸解釋，受疫情影響，去年退休人士無法外遊，同時減少外出用餐，可能壓縮了每月開支，日後再作同類調查時，有關數字可能會回升。

學會經電話訪問302位55至74歲、退休前月入超過1.8萬的人士。

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