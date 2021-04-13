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城大畢業生2,067萬賣One Homantin 蝕讓180萬

30分鐘前
有大學生今年內連沽何文田One Homantin兩伙，料蝕約180萬元離場。

雖然樓市暢旺，但豪宅仍然錄得蝕讓。市場消息指，何文田One Homantin 1座中層E室，實用面積503方呎，屬於2房間隔，剛以1,050萬元易手，呎價20,875元。

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據土地註冊處資料顯示，原業主於2016年9月以「一約多伙」形式，斥2,135.8萬元購入屋苑1座中層E室樓上樓下2個單位，今年2月已沽出樓上單位， 作價1,017萬元，近日再沽出另外一伙，兩伙套現2,067萬元，賬面蝕讓68.8萬元，若計及入市時的厘印費及代理佣金，估計業主實際蝕讓近180萬元。資料顯示，今次蝕讓沽貨的業主，其中英文名字與城市大學一名剛畢業的法律博士生同名，料為同一人。業內人士指，不排除是以首置身份予家人買樓，類似慳稅買樓手法近年相當普遍。

又一村花園銀主盤4,988萬沽

另外，九龍塘又一村花園單號屋，屬銀主盤，實用面積1,817方呎，剛以4,988萬元連2個車位易手，呎價27,452元。原業主2007年以2,500萬元購入，單位14年升值近1倍。

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