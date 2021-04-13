中國財政部對19家醫藥企業作出行政處罰，針對群眾長期反映的藥價高企問題。當中包括恒瑞醫藥、步長製藥被直接點名，亦包括上海醫藥旗下4家企業、華潤三九旗下1家企業以及復星醫藥旗下萬邦營銷均被通報。

黨媒《經濟參考報》報道，中國醫保局於2019年對77家醫藥企業實施會計信息質量檢查，集中於醫藥產品成本費用結構，以及了解藥價高企的成因。經當局調查後，部份醫藥企業被揭違規行為，包括使用虛假發票，以及單據「套取資金體外使用」，虛構業務、利用醫藥推廣公司套取資金，以及數簿設置違規等會計核算問題。中國財政部依據《中華人民共和國會計法》第42條規定，對財政部有關監管局檢查的19家醫藥企業作出行政處罰。

業界指出，今次中國財政部以及醫保局的關合調查，是從會計檢查協助醫藥改革，相信會對醫藥企違規行為起震懾作用。今次的處罰由3萬、5萬元人民幣不等，已經是現行會計準則中最高的處罰，而目前大陸會計法亦正在修訂，預計新法實施後，按照「零容忍、嚴監管」的原則，處罰標準將會大大提升。

大陸修改會計法，或者可解釋近期多家在香港上市公司因延報業績而停牌的原因，不少上市公司發公告表示，需要更多時間處理核數師對董事會及公司審核委員會提出之若干尚未處理要求。

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