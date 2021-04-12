【本報訊】據運房局數字顯示，過去五年，全港共3,249伙實用面積少於215方呎的納米樓落成，2019年更多達982伙，佔年底落成量7.2%，五年內急增逾11倍。去年落成的納米樓回落至799伙，按年減少18.6%，佔年底落成量亦降至3.8%。

「市民毋須再搞到乞兒咁」

資深投資者林一鳴認為，納米樓的落成量，主要與政府的按揭政策有關。

在「林鄭Plan」未推出的時候，400萬元樓價以下才能做九成按揭，故此市場上很多人因不夠錢支付首期，只能購買400萬樓價以下的物業，亦即納米樓；但現時600萬至800萬元的物業可做到九成，800萬至1,000萬元做到八成，市場上600萬至800萬元的物業變成最受歡迎，其次是800萬至1,000萬元，納米樓吸引力大打折扣。因此，林預計納米樓落成量已見頂。

中大經濟學系副教授莊太量指，過去樓價越高，納米樓供應越多，但過去兩年樓市比較差，相信發展商會減建納米樓數量，故相信未來一、兩年納米樓的落成量會大幅下跌。

中大商學院高級講師李兆波認為，近年樓價高企，發展商走頭無路下才劏細新盤出售，惟在疫情及政府2019年放寬住宅物業按揭成數（坊間稱為林鄭Plan）夾擊下，市民毋須再「搞到乞兒咁，房都冇埋」，令納米樓需求大減。