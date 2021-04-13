近期樓市大額成交有增加趨勢，荃灣皇璧剛錄一宗4房大戶以4,350萬元成交，雖然原業主帳面獲利，惟料屬明賺實蝕個案。

全屬複式單位設計的皇璧，望全藍巴勒海景及汀九橋海景，屬區內豪宅之一。利嘉閣地產石家誠表示，皇璧中層C室複式戶，實用面積2,561方呎，建築面積約3,424方呎，屬四房四套連工人套間隔，連雙車位，原業主放盤2個月後，新近以4,350萬元沽出，實用呎價約16,986元。

據悉，原業主於2015年8月以約4,200萬元購入單位，持貨至今逾5年，現轉手帳面獲利約150萬元，升值約4%。不過，單位購入釐印費178.5萬元，連同佣金，購入成本至少222萬元，扣除帳面利潤，料蝕72萬元。石家誠指，買家為換樓客，鍾情項目全複式大戶設計，私隱度高兼享全開揚海景。另外，屋苑同類型單位放盤約有3間，最平叫價4,600萬元。

物流業富豪7,580萬購深灣9號

南區供應向來匱乏，港島黃竹坑站上蓋新盤將成市場焦點，而香港仔深灣9號，即錄一宗連車位近7,600萬元成交，呎價逾4萬元。

前望遊艇會的香港仔深灣9號，新近錄6座中層A室，實用面積1,807方呎，連車位以以7,580萬元成交，實用呎價41,948元，土地註冊處資料顯示，單位登記買家楊紹鵬（YANG SHAOPENG），名字與從事物流業務的海豐國際控股主席兼執行董事紹鵬相同，或為相關人士。

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