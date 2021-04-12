聯想控股（3396，下稱聯控）2015年6月上市，IPO價42.98元，現價13元，潛水7成。同期聯想集團（992，下稱聯集）微跌3%。聯集最近一、兩年業績與股價大翻身，可望帶動聯控，不致太過難睇。

1) 聯控市值306億元，聯集1,198億元。聯控持聯集37.38%，即45.02億股，值448億元，相等於本身市值的1.46倍。

2) 2020年，聯控營收4,176億元人幣，升7%；純利38.68億元人幣，亦升7%。去年上半年只賺6.37億元人幣，按年大跌76%，下半年大賺32.31億元人幣，暴增244%。盈利來源中，戰略投資佔28.47億元人幣，大跌12.48億元人幣；財務投資佔24.39億元人幣，大增15.33億元人幣。戰略投資為IT、金融服務、創新消費、農業與食品、先進製造與專業服務等；財務投資為資產管理。

3) 2021年，大行平均預測聯控賺56.56億元人幣，大增46%，預測PE低至4.5倍，較掛牌以來平均9.8倍折讓逾一半。

聯集年結日為3月底，截至2022年3月止年度，預測PE 13.6倍，未致偏高，聯控更偏低。

PB僅0.35倍

4) 聯控今年預測PB僅0.35倍，較掛牌以來平均0.74倍低逾一半。聯集預測PE為3.66倍。

★聯控母憑子貴，追落後，現價13元，目標價17元，潛在升幅31%。

同場加映：嗶哩嗶哩（9626）在港第二上市，掛牌兩周，先潛水少少後浮水少少。最引人注目的是公司名稱，英文Bilibili，與普通話發音一樣，公司市值3,064億元，

嗶哩嗶哩，霹靂啪喇，有幾分相似。有隻創板股仔原名「霹靂啪喇」，英文Billybala，由鄭裕彤其中一子鄭家成於1999年創立，2001年上市，掛牌不久即為另一公司借殼上市，今日成為「中國基礎能源」，業務是分銷天然氣，編號仍然是8117，公司市值僅1.9億元。

當年的霹靂啪喇，為國內年輕人提供在線遊戲服務。今日嗶哩嗶哩業務，是在國內為年輕人提供短片，35歲以下用戶佔比86%以上。Bilibili起名靈感可能來自Billybala，亦可能是巧合。

何車