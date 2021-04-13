豪宅市道暢旺，帶動市場頻錄大額租務成交。九龍最傳統豪宅地段何文田加多利山，最近亦錄得獨立屋租務成交。市場消息指，由大業主嘉道理家族持有的嘉道理道32號屋，樓齡約60年，實用面積約4,384方呎，連1,200方呎花園，連2個車位以約30萬元租出，呎租68元，租金料創區內洋房新高。代理表示，嘉道理道32號A屋，面積相同，2016年月租僅19萬元，若以此作參考，反映區內洋房租金5年急升近六成。

「四叔」惠苑低層戶月租18萬

另外，「四叔」李兆基一家居住的中半山麥當勞道老牌豪宅惠苑，最近亦錄得租務成交。市場消息指，惠苑低層戶，實用面積4,017方呎，大業主叫租19萬元，剛減至18萬元連車位租出，呎租45元。

曾為亞洲首富的恒地（012）創辦人李兆基，家庭觀念極重，連同長子李家傑、幼子李家誠及女兒李佩雯「三代同堂」，一直居於以其前妻劉惠娟命名的惠苑（Eva Court）頂層複式戶，樓面面積約1.8萬方呎，其他單位為恒地收租物業。基於保安理由，租客背景亦要經過大業主審查。隨著四叔退休，李家三代也將告別分層豪宅，即將搬入氣派不凡、市值逾40億元的山頂白加道「李氏皇宮屋」，面積約2.67萬方呎。

惠苑早於1979年落成，單位總數22伙，一梯一伙，所有分層戶的實用面積劃一4,017方呎，可謂「件件巨無霸」。

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