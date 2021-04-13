中國海關總署今發佈進出口數據，今年首季總值達8.47萬億元人民幣（下同），較去年同期大增29.2%；出口總值達4.61萬億元，升38.7%，入口總值為3.86萬億元，增19.3%，貿易順差為7,592.9億元，擴大增加691%。

海關總署新聞發言人李魁文指，中國外貿效益正在逐步提升，但疫情在全球的影響依然複雜嚴峻，令外貿發展面臨很多不穩定因素。對於海運貨櫃一箱難求的情況，當局指已密切留意國際運輸市場變化，並會持續改善口岸營商環境。他強調，跨境電商作為新興貿易，成為外貿穩定增長的主要力量，總額規模已達4,195億元，同比增長46.5%，其中出口2,808億元，增長69.3%。

民營企業進出口總值3.95萬億元，增長42.7％，出口類別以家用電器、電腦、醫藥材及藥品等商品增速最大，平均增長超過70%，機電產品增長43%，出口自動數據處理設備及其零部件、手機、汽車分別增長54.5%、38.5%、98.9%，防疫物資亦增長30.6%。

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