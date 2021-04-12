【本報訊】內地積極研究數碼人民幣，彭博引述知情人士報道，美國總統拜登團隊關注數碼人民幣會否衝擊美元的全球儲備貨幣地位，正加強審查數碼人民幣。美國財政部及國土安全部等均拒絕回應。

考慮推動數碼美元

目前人民銀行正在內地多個城市試推數碼人民幣，有望成為首個發行數字貨幣的主要央行。美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會的官員，正積極了解數碼人民幣的潛在影響。美國官員不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面臨的挑戰，但希望了解數碼人民幣的分發及使用，以及可否用於規避美國制裁。

據知情人士透露，美國官員認為中國使用數碼人民幣，並非要繞過美國制裁，因為美元在跨境交易中的支配地位，美國財政部可一舉切斷某些企業甚至是國家進入全球金融體系的大部份通道。

消息人士稱，拜登政府不打算採取措施應對中國數碼貨幣的長期威脅，但美國開始考慮推動數碼美元。聯儲局主席鮑威爾早前表示，數碼美元是聯儲局的高度優先項目；財長耶倫亦暗示，美國聯儲局研究發行數碼美元「很有意義」。

儘管數碼人民幣計劃細節未落實，但是內地近日與環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）設立合資公司，意味數碼人民幣有可能在現今金融體系之內運作。中國官員此前表示，數碼人民幣注重替代紙鈔和硬幣，減少使用加密貨幣的動機，對由螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付等民營企業的電子支付系統形成互補。