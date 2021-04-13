太平洋航運（2343）表示，旗下核心業務今年首季收入大幅上升，是近10年以來最強勁的季度表現。其中小靈便型（Handysize）乾散貨船的日均收入為10,950美元，超靈便型（Supramax）乾散貨船的日均收入為14,630美元。

公司解釋，過往聖誕假期至農曆新年期間的市況一般較淡靜，今年情況則截然不同，受惠於去年5月以來，全球經濟復甦、商品需求改善及全球船隊增長回落等因素推動，小靈便型和超靈便型乾散貨船的貨運市場租金於首季大幅上漲，升至10年來的高位。其中小靈便型乾散貨船於現貨市場日均租金為14,010美元，超靈便型乾散貨船日均租金為15,800美元，按年急升超過150%。雖然近期高企的現貨市場租金已稍為回軟，但公司預期租金將企穩在高於近年的水平。

公司指出，下半年已有24%小靈便型乾散貨船按日均租金約9,390美元訂約，另有27%超靈便型乾散貨船按日均租金約9,270美元訂約，主要是租金較低的逆航貨運，之後會與租金較高的順航貨運結合，估計整體收入會更高。

公司行政總裁Mats Berglund在電話會議上表示，公司已獲交付於去年11月和今年2月購入的其中兩艘二手超大靈便型乾散貨船。他說，目前尚未知道新環保法規對日後貨船設計及技術的影響，因此購買二手船較訂造新船保險和吸引得多。

他又說，七月會再報告上半年業績，相信是令人鼓舞的業績，屆時亦會介紹替任的行政總裁Martin Fruergaard，Fruergaard會在八月一日正式上任。

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