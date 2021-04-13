中國最大處置不良資產的資產管理公司中國華融（2799），前董事長賴小民年初被指受賄判處死刑，集團接連爆出債務危機。華融月初宣佈延發業績，市場對其財務狀況的憂慮蔓延，其境外美元債沽壓進一步加劇，債價再急挫至新低。繼標普後，穆迪亦將華融列入降級觀察名單。

《彭博》數據顯示，今日華融旗下票面利率3.375厘、2022年5月到期的美元債券，每1美元面值曾跌13.1美分，至76.1美分；票面利率為5厘的2025年到期美元債每1美元面值亦跌9.9美分，至79.5美分，債價同創新低。受華融債券跌勢拖累，部分內房美元債亦見歷來最大跌幅。

中國華融於本月初宣布，未能在3月底前發布2020年業績，內地媒體《財新》將延發業績歸因於未來重大財務重組計畫，引發市場對華融財務狀況的憂慮，使其相關債券遭拋售。華融自4月1日以來一直停牌。

中國財政部擬將持股轉給匯金

雖然華融最大股東是中國財政部，持股61%，但市場仍憂慮其破產可能。財新傳媒兼《財新周刊》主編凌華薇最新評論直言，華融基本都是機構投資者，「如果破產比銀行好辦得多」。文中又指，華融並非央行認定的系統重要性機構，如果股東層面解決不了、資不抵債，「推進債務重組乃至破產也是一種可能的結局」。

同時，《彭博》引述知情人士透露，最大股東中國財政部正考慮將其持股轉給主權財富基金中投公司旗下的中央匯金。

報道指，財政部其中一個考慮是中央匯金在處置債務風險上更有經驗。其中一位知情人士稱，財政部計劃在未來數月完成上述交易，不過上述方案尚待國務院審批，存在變數；而股權轉讓並不代表政府支持力度有所改變。

華融對於傳聞不予置評，但表示公司流動性充足，到期債券如期兌付，並將在與核數師確定後另行公告2020年度業績公布日期。

被穆迪、標普列負面觀察名單

對於延發業績、股票停牌兩大消息，華融執行董事、副總裁王文傑早前僅回應指，由於相關交易尚待確定，核數師需要更多資料和時間準備。

而隨著延發業績消息一出，集團與旗下兩家子公司華融金融租賃、華融國際已率先被標普將列入負面信用觀察名單。

穆迪今日亦將中國華融長期評級A3和短期發行人信用評級P－2列入可能降級的觀察名單，主要由於華融延發業績，相關交易細節尚不明確，多種不同情況可能會影響華融評及和潛在的政府支持。

標普早前亦指，延發業績對華融的核心信用指標造成不確定性，而這主要是由於與前董事長賴小民有關的歷史遺留敞口，導致近幾年中國華融的業績和資產質量弱於同業。

境內外債券規模達3,500億元

根據華融最新去年中期業績報告，截至去年6月底，公司總資產高達1.7萬億元（人民幣．下同）；而負債方面，應付債權及票據達3,388.57億元。據中金上周發表的報告，該行估計華融及子公司境內外存續債券餘額合計逾3,500億元。

比較華融近幾年壞賬情況，資產質素於2020年上半年方見好轉。2018年因資產減值損失201億元，集團凈利潤僅為15.09億元；2019年資產減值損失達265億元，凈利潤只剩22.69億元。及至2020年上半年，資產減值損失62.79億元，按年跌52.2%。

華融前身是成立於1999年的中國華融資產管理公司，為處置工行的不良資產專門而設立，原計劃只存在10年，與中國信達、中國長城、中國東方並列全國四大不良資產管理公司（AMC）。雖然華融主業是處理壞賬，但前董事長賴小民任內以激進的方式經營及投資，近年進一步發展成有銀行、證券、信託等金融牌照的大型金融集團，令營運風險升級。

而賴小民於2018年4月被查落馬，被控受賄、貪汙、重婚一案，並於今年一月罪成，被判處死刑、剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。 賴小民2018年被查亦波及本港多間上市公司，獨立股評人David Webb曾於同年10月公佈「謎網26」，拆解華融系背後的龐大網絡，更列出26隻不能沾手的股票，以中國華融、華融投資（2277）、華融金控（993）以及藍鼎國際（582）為核心。

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