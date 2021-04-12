BAT呢期當黑，先講B—百度（9888），3月23日在港掛牌以嚟，只得首日守住招股價252元，迄今累跌16.7%。至於A—阿里巴巴（9988），因涉「二選一」壟斷，上周六被重罰破紀錄182.28億元人民幣。講到T—騰訊（700），則大股東Naspers上周三收市後宣佈減持，掟貨逾千億元。

當中，阿里最黑。上年11月旗下螞蟻上市被煞停，上年12月同今年3月又被指涉壟斷，兩度被罰50萬元人民幣，創辦人馬雲行蹤成謎。上月《華爾街日報》指，中央擔心馬雲輿論影響力，促其出售傳媒；上周五《金融時報》又指，馬雲牽頭創辦嘅湖畔大學被禁招生，以削其影響力。

據講湖畔大學招聚一班中國頂尖企業家，部份高官視之為精英集中地，有昔日黃埔軍校影子，擔心影響黨嘅領導。令人想起2019年中，《南華早報》報道，李嘉誠被其創辦嘅汕頭大學排除在外（sidelined），李家喺該校嘅影響力沒落（wane）。大孖沙辦學，隨時踩到國家紅線！

阿里受罰，靴子落地，券商則意見分歧，有指可緩解反壟斷調查壓力，罰則又可作科企參照；亦有指反壟斷行動冇咁快完。事實上，外電報道，市監局正增聘人手，加強反壟斷調查。聽券商講，不如聽吓官媒點講，《人民日報》就話：「處罰阿里巴巴……扯袖子也是一種愛護。」

阿里喺「處罰也是愛護」，兼且一來罰款雖巨，未算入肉，二來電商反壟斷、金融科技合規兩大監管風險除去一瓣下，昨日反彈6.5%。不過，科技股未擺脫反壟斷陰霾。下個受罰是誰？處於主導地位嘅大型互聯網平台，如騰訊、美團（3690）係大熱。想買科技股巨頭，不妨等待當局對其「處罰、愛護」未遲。

割柑人