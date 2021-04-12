【本報訊】李嘉誠基金會向中大李嘉誠健康科學研究所捐助3,000萬元，以改良科研及實驗室空間，並擴充及提升動物實驗設施，基金會主席李嘉誠（圖）表示一直深信亞洲快速發展的生命科學經濟中，香港必有重要角色。

中大醫學院公佈，受惠此項捐贈及其他資源調配，健康科學研究所將盡快開展空間及設施提升工程，包括增加供研究人員使用的空間，增設14個實驗台，以提供84個實驗單位。同時，新的動物實驗設施將可容納的實驗小鼠數目，大幅提升至近現時的3倍；而動物的處所將為獨立抽風間隔，大大減低動物間交叉感染的風險。整項提升工程將於2022年底前完成。

「港在生命科學必有角色」

李嘉誠表示，深信香港在亞洲快速發展的生命科學經濟必有重要角色，形成一股建立未來的催化力量，必要關鍵是政府有效、有決心地創造醫學和相關學科的科研環境和投資。

中大校長段崇智衷心感謝李嘉誠長久而來的支持，他指李嘉誠及其基金會多年來一直不遺餘力支持醫療及教育發展，「推動創新，惠澤苦困，受助人士及社群遍及全球。」

過去10多年，李嘉誠健康科學研究所已成為區內生物醫學研究的旗艦，成就了多項對全球影響深遠的重大發現和發明，包括「無創性產前診斷技術」及早期癌症檢測等。