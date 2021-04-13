中央於2019年發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，表示會研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，但至今未見任何進展。澳門行政長官賀一誠今日（13日）出席立法會全體會議時表示，澳門目前未有此基礎發展證券市場，又指發展金融業並非簡單的事，為澳門帶來很大得益的同時，亦存有很大風險，認為是「一把好大嘅刀」，因此當局須小心評估。

賀一誠指，人民幣計價結算證券市場是未來發展的遠景。現時澳門首要是做好債券，指直至2020年第三季澳門的銀行發行有關債券已有43種，至今年2月底發行約1,300億澳門元債券。

他稱，要先有健全的金融法律體系，才能開展下一步的工作，經財司目前已著力建設有關法律工作，例如信託法目前已將近完成有關立法程序，未來會就證券法、基金法等立法。他又指，未來澳門要連接到內地中央登記系統，國際上要連接到盧森堡等國家的國際系統，相關工作均要先有相關法律配套才能開展，目前已在建設中。

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