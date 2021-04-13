隨着疫苗開始接種，市場普遍預期疫情可於短期內喘定，市況亦有望復蘇。世邦魏理仕最新發表報告指，本港首季整體甲廈負吸納量升至28.9萬方呎，帶動相關租金期內錄得3.3%跌幅；另受短租主導市場影響，首季整體街舖空置率升至17.8%。該行預料，視乎兩地通關時間，今年甲廈租金料回調最多一成，而街舖租金或可微升3%。

世邦魏理仕報告指，儘管部份外資機構因應租賃成本而縮減寫字樓樓面，但仍有企業逆市擴張，帶動首季甲廈新租賃錄約84萬方呎，按季升26.8%。不過，期內負吸納量則升至28.9萬方呎；而甲廈租金按季跌幅收窄至3.3%。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，近期市況轉好，相信甲廈租金跌幅將持續收窄，全年維持下跌5%至10%的預期。陳錦平續指，雖然明年起相關新供應遞增，或對空置率構成壓力，但同樣能刺激租賃市場，帶旺市況；而市場或需待兩地通關，中資重臨才有望反彈。

商舖方面，首季核心區街舖空置率按季升2.1個百分點至17.8%，期內租金則平穩發展。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，相信商舖租金已見底，最壞情況亦已過去，市場漸見曙光。他續指，目場市場以短租為主，街舖空置率仍然受壓，料未來兩季或會再錄升幅，需待第四季才有望下調；至於租金則隨市況轉好而改善，年底或可錄最多3%增幅。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷補充指，商舖及商廈售價已跌至「低殘」，惟投資者仍然觀望租金反彈才入市；相信市況持續改善，並順利於年底通關，兩者均備受投資者追捧。另由於酒店「回本」比一般商舖及商廈快，相信待旅客重臨，相關物業或率先跑出。

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