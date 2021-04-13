港股近期較為波動，耀才證券集團主席葉茂林今出席活動時表示，港股隨新經濟股回調而下跌，但相信中概股回歸潮將推高日均交易至2,000、3,000億元，料今年恒指可望高見32,000點。

他批評中美爭拗持續，美國帶頭「唱衰香港」，令人才移民、外資撤離，商舖又要待疫症緩和才有望回升，寫字樓更因企業撤資仍然受壓，他直言這樣下去「香港就冇運行。」他勸喻香港政府是時候「瞓醒」，建議馬上減利得稅及薪俸稅10%至12%，以重新吸引人才、外資及資金回流，「讓灰天鵝變成白天鵝。」

面對新股熱潮減退，不少新股更破發，葉茂林指股市有高低浪，相信實力股持續帶動大市。

另外，耀才證券研究部總監植耀輝預期，未來一季港股仍維持拉鋸格局，主要因投資者憧憬經濟復蘇，加上港股追落後，但需要A股有突破及北水持續流入，現階段料在28,500點水平上落。

植耀輝表示，內地監管阿里等科企只是短暫衝擊，投資者始終會參考基本面，中概股回歸亦有炒作，料大市氣氛不太差，惟憂慮第三季內地收水。耀才同時宣佈推出24小時eDDA直接付款服務，容許客戶經耀才手機App 24小時存款、進行全球股票及期貨買賣。

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