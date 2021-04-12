【本報訊】樓市轉熱，不少城中名人趁機沽貨。市場指，近期頻頻沽貨的「磁帶大王」陳秉志或相關人士，新近以4,650萬元沽出薄扶林美景臺單位，賬面賺3,700萬元。

消息指，美景臺A5座高層M室，實用面積2,311方呎，剛以4,650萬元沽出，呎價約20,121元。據悉，原業主為陳秉志或相關人士，早於2000年以950萬元買入單位，持貨逾20年，是次轉手賬面賺3,700萬元，升約3.9倍。陳氏近期狂沽物業，包括上周以1.51億元賣出荃灣大鴻輝中心兩層寫字樓。

廖寶珊後人沽愛都大廈

另外，中半山名廈愛都大廈3座中層E室，實用面積2,888方呎，上月中以1.1億元沽出，實用呎價約3.8萬元，按土地註冊處資料顯示，原業主為廖創興銀行創辦人廖寶珊家族成員廖許秀珠（LIU HEU SEU CHU PEARL），至於新買家登記為文本立、禤穎詩（PATRICIA），有指前者為資深大律師。

此外，中半山帝景園4座高層B室，實用面積1,513方呎，連車位以6,750萬元沽出，土地註冊處資料顯示，新買家何美芝（HO MEI CHEE CHARMAINE），與澳門前特首何厚鏵女兒同名，亦稱為何芓諄，為美國手袋品牌MeChar及CHARMAINE創辦人，料屬相關人士購入。