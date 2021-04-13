近期工商舖交投持續升溫，不少機構趁旺市沽貨。浸會醫院繼去年10月沽出觀塘絲寶國際大廈6樓全層，最新再以逾1.71億元、呎價1.02萬元售出同廈7樓全層物業；相隔半年呎價高約7.4%沽貨。

據土地註冊處資料，浸會醫院持有的絲寶國際大廈7樓，面積約16,844方呎，新近連兩個車位以1.7181億元轉手，呎價約1.02萬元。機構於2010年3月以8,265.12萬元購入上址，賬面獲行8,915.76萬元，物業10年升值1.07倍。

事實上，浸會醫院早於2018年已放售上述商廈6、7樓全層連4個車位，當時叫價約4.98億元，以兩層總面積約33,680方呎計，放售呎價約1.48萬元；其中6樓全層於去年10月以約1.59億元，呎價9,500元易手，連同最新售出7樓樓面，合共套現3.37億元，較3年前叫價低1.61億元或32%。

翻查資料，浸會醫院近月密密沽貨，包括去年底以3,128萬元，沽出葵涌香港毛紡工業大廈兩單位；即機構近半年，已於市場上套現至少3.68億元。

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