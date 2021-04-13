央視在上月在以侵犯消費者權益為主題的「3·15晚會上」，點名批評阿里巴巴（9988）旗下UC瀏覽器。今日廣州市市場監管局表示，UC瀏覽器虛假違法廣告的有關案件已完成立案調查，市場監管部門依法對UC集團旗下關聯公司廣州聚禾信息科技合共罰款209萬元人民幣。

晚會提到，聚禾信息於2019年3月16日至2021年3月15日期間，在UC瀏覽器的「神馬搜索」平台為473個廣告主發佈了608條違法廣告，其中包括：24條虛假廣告、63條使用絕對化用語的廣告、156條含有違背社會良好風尚內容的廣告、162條含有賭博內容的廣告、2條違法煙草廣告、104條廣告含有對未來收益作出保證性承諾的廣告、78條引證內容未表明出處的廣告等，收取廣告費共1.34萬元，經已沒收。

有網友稱，「才209萬」、「虛假廣告超級多，我記得好多年前就曝光過吧」、「拼多多呢？」。

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