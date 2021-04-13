受到武漢肺炎影響，共享叫車平台Uber的業務大受打擊，訂單量急減。不過Uber最新的資料顯示，美國接種武漢肺炎疫苗率上升，令到不少人願意外出，帶動了今年3月的整體訂單量創下了有史以來最好的紀錄。另外，Uber亦都表示，一旦聯邦監管單位同意，就可以開始提供大麻的外賣服務。

據《華爾街日報》報道，Uber的出行業務（Mobility）按年計算的訂單量達300億美元；至於外賣業務（Delivery）亦突破520億美元，按年升1.5倍，是有史以來最好的紀錄。Uber表示，「隨美國疫苗接種率提高，我們發現叫車業務用戶需求恢復速度快於可提供服務的司機數量，外賣業務用戶需求亦令到外賣員供不應求。」

因疫情衝擊叫車需求，2020年Uber累計大蝕近68億美元，即使外賣服務業績強勁，亦無法彌補叫車需求疲弱造成的虧損，但Uber當時樂觀預期，2021年底前，經調整後的EBITDA將開始轉盈。Uber在美國市場的主要競爭對手Lyft也抱持同樣的預測。

Uber CEO Dara Khosrowshahi 週一接受《CNBC》訪問時表示，「當大麻之路暢通無阻時，也就是聯邦法律生效時，我們絕對會考慮這件事。」根據現時的聯邦法律，大麻仍屬非法，但過去數年，聯邦政府已不介入各州立法合法化大麻，迄今已有16州以及哥倫比亞特區合法化大麻的娛樂用途，紐約是最新休閒大麻合法化的一州。Uber亦表示，目前公司集中在食物和酒精等類別的送貨服務上，Khosrowshahi亦說，「我們看到很多機會，我們也將專注眼前的機會」。

Uber周一於美股市場大升逾5%，收報59.4美元，升2.9%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略