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【本報訊】港交所（388）前行政總裁李小加去年底退任後，曾公開宣佈推動「滴灌通」計劃；根據本報去年獨家報道，當時有名為牛碼公司（New Markets HK）註冊了「滴灌通」商標。本報近日翻閱牛碼公司官方網頁，該公司更新並進一步披露業務，指希望成為香港場外金融交易市場，同時開發多項金融新產品，包括為企業評級及披露營運數據的「牛碼證」，協助有潛質發展至「獨角獸」企業上市。

李小加曾指「滴灌通」計劃概念為透過數碼平台，將傳統金融機構資金引入至非上市、具回報潛力中小企，培養潛在上市企業。

協助微企融資和上市

專家預期牛碼如創投基金，仿效投行角色，為投資者提供企業資料及評級，尋找有潛質企業投資、協助中小微企「境外融資」；但實際運作自由度仍視乎監管機構「開幾多綠燈」。

據官網資料顯示，牛碼香港主要業務包括牛碼證（Numa Certification）及收入分成碼（Revenue Contract）。牛碼證為認證的投資單位，向中小企予以評級及認證；為投資者提供企業經營數據、未來收入預測等；收入分成碼則是投資者與中小企訂立收入分成合同，其後投資者可透過合同列明的期限，獲取其投資企業的分成，包括營業收入或權益。

此外，牛碼亦提供「MAP」及「DAM」解決方案，即監控、自動回款機制、定價、披露、認證及市場結構等服務；並協助企業發行、上市、交易、清結算等。

專家關注監管及保障

資深基金經理溫鋼城預計，牛碼公司運作類似創投基金，「成為主要投資未上市公司的平台，以大數據分析中小企的營運情況，係咪值得投資等，應該係幫人上市，但唔限於香港，似眾投（功能）。」他又指，牛碼目標料為超微企，以中國企業為主，「應該唔會同港交所爭食。」

溫鋼城表示，李小加看好科技，「賣腦食腦變成好值錢，散戶、基金見李小加個名又會增加投資信心」；料五年內公司或能協助數間公司上市。不過，由於公司未有具體詳情，故他關注監管、保障等方面，「有啲似網貸平台，現時係網投，但要留意容易觸及集資條例，視乎監管當局開幾多綠燈。」

安里證券主席兼行政總裁黃偉康預期，牛碼公司若成場外交易市場（OTC），主要協助價單較小，並希望對沖的投資者，「例如佢將一籃子藍籌股成為對沖產品，並以加密貨幣形式在市場買賣。」

牛碼香港在2020年10月29日成立，股東為離岸公司New Markets（BVI）公司，目前只有華科資本（前稱東英金融，1140）前主席張高波擔任董事。網站未有公開公司管理人員，只稱其擁有國際管理團隊，均擁有非凡金融從業資歷，並指「牛碼已與中國的產業領袖們建立了緊密的戰略合作夥伴關係。」早前李小加接受外媒訪問稱自己是牛碼主要股東，目前大約有30名員工。