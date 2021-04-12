獎門人講得啱，ViuTV的確冇得同TVB比。

首先是觀眾群唔同。以前晚為例，佬編在長輩屋企家庭聚餐後，電視剛好首播《開心大綜藝》。十年如一日的戲仿、互寸，差點以為回到了幾十年前。只見幾個叔父輩笑到口沫橫飛，後生一輩及師奶群都不忍打擾，默默離席拿出電話iPad，圍埋一齊睇口罩小姐選舉。有幾個還說聽日記得睇番Chill Club，因為有Mirror與Error。You see？根本就冇乜人會準時坐定喺電視前面睇Viu。大膽講一句：ViuTV，網絡世界的幻象而已。

再講節目質素，由早年的《瑪嘉烈與大衛》、《啪啪聲，太好聽》，現在的《暖男爸爸》、《膠戰》，ViuTV節目的質素，老實說，就是樣樣亦太一般，無一欄可自滿。低成本製作，話題性和熱度卻大勝TVB，講到尾就是譁眾取寵，小眾市場的笑話。

反觀無綫，《愛回家》，還有，er，yes，《開心大綜藝》，入面粒粒巨星，套套大製作。尤其是《開心大綜藝》，單論開場那種湖南衞視式的一大班人歌舞，ViuTV已經做唔到啦，數來數去都係得強尼、駱振偉、Shirley Shum，點比？

現在Mirror紅了，廣告代言多不勝數，很多人就說TVB out了，應該早日收檔。但流行推翻經典，要靠大腦碰撞，即使TVB真的鯨落入大海，至少也可以化作反例與養份，希望大家能夠show some respect。

寫到這裏，突然醒起曾志偉點解會上到位，笑到佬編靈魂醒覺出笑容。TVB，R.A.P.

佬訊

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