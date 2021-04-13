外媒報道指，今年被Reddit網民熱捧的遊戲零售商GameStop正打算聘新CEO，作為維權投資者Ryan Cohen推動的改革重組的計劃一部分。GME美股周一收跌10.91%，報141.09元，市後跌0.21%，報1408.元。

《路透》引述消息報導，GME正從實體店為主向轉型網店，公司打算更換已任職兩年的CEO George Sherman，據指GameStop已聘請一家獵頭公司尋覓人選。GameStop沒有立即回應該社查詢。

此前領導寵物用品網站Chewy的Cohen，一直在推動用具電商經驗的資深人士替換GameStop主要高層，其中一些來自Cohen誓言直接挑戰的亞馬遜。GameStop本月表示，有意選舉Cohen為下一任董事長。

在其轉型過程中，GameStop在使用Reddit等社交平台的投資者中受到熱捧。但熱情正在退卻。Ascendiant Capital Markets分析師Edward Woo將該股評級從持有調降至賣出。該股周一盤中下跌近13%，是連續第六天下跌。

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