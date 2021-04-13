近兩年，全世界似乎陷入世代交替矛盾，包括貨幣。Bitcoin就好似香港樓市咁，不停有人話泡沬，「要爆啦！就爆啦！快爆啦……」當然，只要意志夠堅定，講足十年，淡友總會有一刻可以挺起胸膛講句「一早都話會爆啦！」但現階段，爆係爆，但爆升個爆，至執筆時每粒62,899美金，比起去年底，已升近1.2倍。

當滙豐加拿大、英國股票交易平台，以「股份依賴虛擬貨幣為生」罪名，唔俾客戶買美股MicroStrategy；全世界越來越多公司同商業機構，都開始將虛擬貨幣帶入生活。當然，我唔係Crypto專家，但有一單比較有趣，令我有啲啟發。

話說最新加密貨幣平台Grayscale，即係大家好喜歡炒嘅美股GBTC，其CEO於Twitter度公佈會同《時代雜誌》合作；同時，《時代雜誌》亦已同意可以用Bitcoin出糧，未來亦接受用Bitcoin付款。至於近期好多人參與嘅NFT（簡單來講，係數碼資產一種，可以係一幅畫，而幅畫係不能被複製嘅，因為獨一無二，自然有得炒），《時代雜誌》已喺上個月，將三個經典雜誌封面發行NFT，最後加埋拍得近 50 萬美元。

係嘅，你問我會唔會想用Bitcoin俾錢買《時代雜誌》？我就唔會嘅，一來無需要，二來Bitcoin會升值，我唔想用去買雜誌。不過我大膽地幻想，喺香港今日唔知聽日事嘅時代，如果有日《蘋果》都接受Bitcoin就好啦，有何實際需要？在此不贅，大家心照；再者，《蘋果》一向喺香港傳媒科技應用上，都行得好前，擁抱Crypto似乎都合乎呢間公司一貫風格。推而廣之，將《蘋果》過去特別日子嘅頭版都發行NFT，當brand building、marketing又好，當將歷史嘅種子散布於網絡都好。Work唔work？唔試過就唔知嘅。利申，一切都只係我個人幻想。

話說美圖（1357），都係上市公司呀，近一個月，以1億美元掃Bitcoin同以太幣，以現價計，美圖已賺2800萬美元；睇返美團2020全年核心盈利6090人仔，相當913萬美元，炒一個月，已經賺咗相當去年盈利三倍。美圖都可以將加密貨幣納入資產負債表，或者為唔少香港其他上市公司，帶來一定嘅啟發。

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