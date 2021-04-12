【本報訊】二手樓價屢創新高，東涌本月暫錄得約40宗成交，繼東環及昇薈後，同區水藍．天岸特色戶呎價直逼2萬元，創屋苑歷史新高，更是東涌二手市場歷來第二高呎價。

美聯物業方吉和稱，水藍．天岸5座高層E室，實用面積957方呎，三房間隔，客廳外設有約95方呎平台，內置樓梯直達天台，約600方呎的天台設有按摩池，望內園景，近日獲一名外籍客以首置身份斥1,830萬元購入，呎價19,122元。

根據網上銀行估價，單位估值1,533萬元，意味成交價比估價高297萬元或19.4%。有消息指出，原業主為外籍機師，早於2008年以986萬元購入，持貨13年大賺844萬元離場。

柏傲山一個月貴15%

翻查成交紀錄，水藍．天岸對上一宗特色戶成交，為5座高層複式戶上月以2,150萬元易手，呎價15,625元。再對上5座高層D室複式戶，去年11月1,970萬元成交，呎價僅14,011元。相隔只是短短五個月，屋苑同類特色戶造價相差逾三成。

中原陳家鴻稱，市場氣氛明顯回暖，買家追價入市。北角柏傲山6座中層B室，實用面積1,155方呎，剛以4,130萬元連車位成交，呎價35,758元，較同座低4層B室上月連車位造價3,600萬元貴530萬元或15%。原業主2014年連車位以約3,150萬元購入，持貨七年勁賺980萬元。

遺產貨業主趁市旺賣樓。市場消息指，青衣盈翠半島8座頂層單位，實用面積700方呎，三房間隔，連約576方呎天台，屬遺產物業，以1,306萬元易手，呎價18,657元。原業主1998年以404.3萬元一手購入，單位23年升值2.2倍。