NFT狂熱持續了好一段時間，近月更有升溫趨勢。這會是一時的熱潮還是會歷久不衰？50萬美元一幢虛擬房屋； 291萬美元一個Tweet；6,900萬美元一幅圖……沒有你想不到的交易項目，價格也只有比你想像中更瘋狂。那問題來了，這到底是一種新營商方式，還是一個短期熱炒的另類龐氏騙局？

NFT 又名非同質化代幣，簡單而言就是一串有價值且獨一無二的數據。較容易理解，可將它視為一種虛擬資產或物理資產的所有權證明書。NFT建於區塊鏈技術上，故擁有區塊鏈的特性：可追溯源頭、無法篡改、安全度高，亦免除了信任問題。

在互聯網世界裡，複製任何檔案都非常簡單，一段原創文字、一幅圖、一段影片，下載方式林林總總。無數次Ctrl+C然後Ctrl+V後，要追蹤檔案的原主人是誰根本難過登天。原主人的原始檔案看似毫無價值，而這正正是電子化世界對藝術品價值的衝擊。以網絡歌手原創歌曲為例，電子版隨手可得，因此原始檔案雖然只有一個，但卻不被認為具收藏價值。此時，NFT便顯出其意義及必要。只要該網絡歌手為這首原創歌曲發行NFT，即可為虛擬資產冠上所有權，賦予其可交易的價值。現時NFT的交易價格由購買者決定。購買者認為它值多少，就付出多少，這也是NFT多用於藝術類產品的原因，不同種類的NFT價格波幅暫時難以預測。

NFT對藝術品市場固然有正面影響，但有些熱炒的NFT項目，無論項目性質還是價格皆屬高風險投資。許多NFT如Elon Musk一個高達110萬美元的Tweet，它的價值源於Elon Musk的名氣，並非Tweet的內容本身，那麼，當話題熱度退卻，NFT的價值能否維持甚或還有否買家都是未知之數。入市買貨容易；出市散貨難，這大概就是不少NFT項目在炒賣熱潮退卻後的結局吧。

筆者較認同坊間的一個說法：NFT的熱炒終會平息，但技術將在新營商環境中佔一席位。所以打算在這段熱潮中撈一筆的，必須深入瞭解這個市場，並對想投資的NFT有一定把握，否則還是打消這個念頭為好。它會否成為可長遠投資項目，仍需觀望技術的發展及應用路向。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高市場部李穎懿

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