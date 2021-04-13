英國《金融時報》報道，瑞信將削減員工花紅，金額數以億美元計，削減幅度或於下周四（22日）發佈今年首季業績時公開，所節省費用將用以減低Archegos爆倉事件的財務影響。

報道引述消息人士指，瑞信首季稅前收入料為37億美元，當中6億美元來自削減員工花紅及其他一次性項目的貢獻。瑞信拒絕置評。

瑞信早前宣佈，因Archegos事件勁蝕47億美元（約365.4億港元），抹去一年利潤，首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行部門負責人Brian Chin被炒，但行政總裁Thomas Gottstein則會留任，管理層被取消花紅及削減股息。

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