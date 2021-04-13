晚上6時50分

歐洲股市早段和美國三大指數期貨個別發展，納指期貨跌0.07%或9點，至13,799點，道指期貨升0.06%，至32,649點；標普500指數期貨持平，報4,120點。

德國DAX指數升0.31%；英國富時100指數跌0.09%；法國CAC40指數升0.3%；意大利富時MIB指數升0.51%。

據《路透》，新加坡網約車及送餐公司Grab正尋求在美國透過特殊目的收購公司（SPAC）上市，完成交易後，Grab將會在紐約上市，並成為史上最大額SPAC上市交易。路透引述消息指，Grab最快今日公佈與Altimeter Capital的SPAC合併內容，並爭取上市估值達400億美元。Grab對透過SPAC上市消息不予置評。

路透社指，Grab將通過私募股權投資（PIPE）方式，集資約40億美元（約312億港元），預計可獲亞洲和環球投資者參與，包括富達國際、Janus Henderson等。軟銀集團和滴滴出行為Grab的早期投資者。

Altimeter Capital旗下有兩間SPAC公司，分別是Altimeter Growth Corp（AGC）和Altimeter Growth 2 Corp（AGCB）。AGC盤前升4.8%，至14.62美元，AGCB升5.44%，至11.62美元。

Grab在8個國家、地區和398個城市開展業務，已成為東南亞估值最高的「獨角獸」，並利用自2012年開展的乘車業務，已涉足食品和雜貨配送，快遞服務，支付，目前正向6.5億人口的地區展開保險和貸款業務。

Coinbase上市前夕 Bitcoin創新高 最高報63,191美元

Bitcoin今日突破62,000美元，最高報63,191美元，創新高，相關概念股飆升。挖礦股Marathon Patent（MARA）盤前升7.25%，Riot Blockchain（RIOT）盤前升7.51%，Bit Digital (BTBT) 盤前升5.86%。

美國大型加密貨幣交易平台Coinbase（COIN）將於明日（14日）在美國直接上市。

吉利擬以SPAC方式將Polestar上市

《華爾街日報》引述消息指，吉利（175）母公司浙江吉利擬透過SPAC方式，將電動車公司Polestar於美國納斯達克上市，集資3億美元。

知情人士透露，Polestar正考慮透過SPAC上市，估值大幅提高至400億美元。

報道指，目前Polestar正進行的A輪集資，其估值僅70億美元，而計劃於6月進行的B輪融資，估值為200億美元。

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