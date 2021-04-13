由新地（016）發展的屯門海皇路御海灣一期共有263伙，自去年中起推盤，至今售近9成單位，套現逾14億元。項目將於今年6月底入伙，二期提供406伙料本月開售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏指出，御海灣是最接近屯赤隧道的全新盤，料受區內外年輕買家及分支家庭客歡迎。項目今日上載樓書，由於項目已取入伙紙，料本周開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快本周開價，並月內賣樓。

張卓秀敏指，項目一期已售近9成單位，平均呎價1.86萬元，由於二期大部份向南單位望到海景，價錢料比一期有一定加幅。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍表示，御海灣II 設有406伙，標準戶由開放式至三房間隔，另備特色戶。單位實用面積介乎255至731方呎，開放式單位佔6%，一房至兩房佔86%，三房佔5%，其餘為特色戶。

據樓書顯示，御海灣II只有第1座，每層最多17伙。

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