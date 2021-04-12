3月底美國總統拜登公佈了一個2.3萬億美元的基建計劃，市場對此基建計劃的反應一般。4年前特朗普上任時曾經承諾的1億萬美元至2億萬美元投資，結果不了了之。拖了4年，現在拜登提出此2.3萬億美元的基建方案中，直接投資為1.6萬億美元，分8年實施。換句說話，每年增加1,962億美元，不足 GDP的1%，引不起市場胃納。

另一個市場不興奮的原因當然是接踵而來的加稅。為中期國會選舉鋪路，美國民主黨急於向選民證實他們會貫徹劫富濟貧的宗旨行事。未來一、兩年，美國企業中最受加稅影響的行業包括原材料、汽車與其零部件、服裝、耐用品。

另一項將會提高的稅率為最高利得率，從37%提高至奧巴馬時代的39.6%。高收入群組的長期資產增值稅亦可能從現時最高的23.8%提高至38.6%。原則上，增加富人的所得稅與資本增產稅將會有資金從美國流走的影響，反而對發展中市場有利。

若論因為美國增加基建或稅改而有裨益的國家，相信中國是首位。2020年中國出口至美國的基建相關貨物約為2,950億美元，佔中國對美國總出口的63%。以行業分佈來看，機械設備、化學工業品、礦物如水泥與玻璃、金屬製品、塑膠及橡膠產品及運輸設備佔比較高；以美國出口額佔行業收入比例算，以機械設備行業的44%最高。仍未計算若投得美國基建項目的服貿出口。

為避免受共和黨阻撓，相信拜登仍然會通過預算調節程序，以簡單的半數以上票數通過。基於基建方案及加稅提案與預期符合，筆者保留今年標普500，年終4118點的預期。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理