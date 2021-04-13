全港有六間分店的連鎖健身中心Goji Studios近日爆清盤危機，及後突獲白武士Urban Animal拯救，有傳幕後金主為股壇猛人莊友堅。惟莊友堅向《蘋果》否認，直指「與金融風馬牛不相及」。

Goji Studios上周六進入清盤程序，向450名員工發解僱信之際，同日突然對外宣聲獲得新投資者「Urban Animal Holdings Limited」支持，旗下健身中心將如常運作，繼續服務會員。

市傳新股東為股壇猛人莊友堅的公司，但他透過短訊向本報否認，指「此公司與我無關，健身行業唔係我嘅生意，與金融風馬牛不相及。」

白武士與莊友堅公司撞名

翻查資料，本港公司註冊處並無「Urban Animal Holdings Limited」，只有類近名稱的「Urban Animal (H.K.) Limited」，該公司股東為莊友堅妻子羅琪茵持有的上市公司梧桐國際（613）。

而與Urban Animal Holdings Limited名字完全符合的，為一家英國公司，其董事為2名英格蘭人，公司註冊地亦在當地。本報正向Goji Studios查詢投資者詳情。

Goji炒至少三成全職員工

得救的Goji Studios昨日表示，現有約450名全職及兼職員工，當中240人全職，截至本月12日已聯絡近150名全職員工並提供全新僱傭合約，暫時不多於75名全職員工未獲聘請，受影響的員工佔全體少於16%；而其他按實際營運需要安排的非全職員工如導師等，將不受影響。而公司未有計劃關閉更多中心。

不過，有被炒員工早前向本報指，公司炒人或早有預謀，公司於上周六與員工開會時，已透露有新公司接管生意，但重新聘用決定權在新公司。該員工質疑清盤只是「炒啲唔炒啲」，未有提供準則，亦有員工反映部份薪酬已被拖欠幾個月。

Goji分店分佈於中環、灣仔、旺角及尖沙嘴等黃金地段，去年3月曾有確診者到訪其中一間分店而須停業，其後多間分店被指欠租，旺角及黃埔分店更一度暫時停業。

Goji發言人指，疫情肆虐，因應港府政策健身中心不時被逼停運。縱使環境因素不利，公司上下對未來充滿信心，未來積極考慮在各區尋找合適位置開設新中心，並優化現有健身中心配套，透過加入共享工作間元素，同時提升線上線下服務，為會員提供最優質健身體驗。

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