諾貝爾經濟學奬得主蒙代爾在4月4日死去，享年88歲。2009年起被中文大學聘為博文講座教授的他被稱為「歐元之父」，皆因他先是發明了「最優貨幣區理論」，奠定了歐元的理論基礎，再憑此基礎，出力推動了歐元區的成立。

《維基百科》對「最優貨幣區」的定義是﹕「任意兩個區域，他們可以使用各自的貨幣，也可以使用共同貨幣，取決於是否好處多於弊端。最優貨幣區理論考慮生產要素流動、經濟開放度、通貨膨脹率、政策一體化、外部衝擊、轉換成本等因素，以判斷在兩個或多個區域實行共同貨幣是否更有利。」

後來也有人提出一些補充，例如市場同質性，以至於政治團結等等，不贅。總之，歐盟的成立，正是為了加強以上因素，是成立歐元區的必要條件。

我對以上理論的質疑，則是國家之間的政經因素，不是一成不變，在成立了一段不短的時間後，很可能會發生質變，然而，貨幣區的成立固然難，退出更難十倍，短時間更必須承受極大痛苦，這就是今日歐盟所遇上的困局了。

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