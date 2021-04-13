2018至19年間賣出多幅啟德住宅用地，呎價屢創新高，時至今日，發展商都開始推出相關樓盤發售。繼會德豐後，恒地旗下啟德住宅項目The Henley即將面世，恒地營業(一)部總經理林達民指，兩三年前高價地段料將會在下半年相繼面世，欣然與各大發展商比拼產品質素，料The Henley 5月初開售，本月內上載樓書及價單。

林達民指，項目鄰近世界級地標，設計上都花了不少功夫，為集團旗下成本最為昂貴的樓盤之一，因此料未來仍然要花費8至10天介紹項目特色設計，因此下周雖然有機會上載樓書，但兩周後才是更佳時機，而且由於第1及第2期應有協同效應，因此有機會一併推出。林達民認為目前仍然非啟德最佳狀態，待3至4年後，周遭樓盤逐漸落成後，隨著入伙住戶增多，相關配套開始啟用，優勢才會顯現。

林達民指項目除了採用流線型外觀陪襯玻璃幕牆外，是次可以採用目前無獨有偶的「嵌入式露台」設計，以增加住戶於使用露台時的私隱度。「嵌入式露台」即露台並非完全從單位中突出，而是突出少許之餘，部份面積向內縮，因此整棟建築物突出面不多。

The Henley分為3期發展，其中首兩期都已經獲批預售樓花，而第3期則正待審批。項目全盤1184伙，一期提供479伙，由4座低座大樓及第2座高座大樓組成，單位實用面積186至1,350方呎不等。

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