美股隔晚自高位回落，三大指數回吐，不過美國維持貨幣寬鬆政策，加上對經濟前景樂觀，美股目前仍處於升勢當中。而第一季財報快將開始，有分析預期標指收益仍較預期水平高，支撐美股高企。至於港股仍未擺脫上落市格局，恒指暫時仍然喺28,000至29,500點之間上落，缺乏成交支持下，難以突破。

澳門嘅賭收仍有待改善，需要訪客量回升配合，上月起旅遊局等部門積極喺內地推廣宣傳，有助鞏固內地旅客出遊澳門嘅信心，特別係廣東省旅客接受程度較高，樂於去澳門旅遊。據《澳門日報》報道，當地酒店業者表示，即使疫情前內地旅客清明節出遊意慾較低，今年清明節假期澳門酒店入住率與平日相差唔大，但睇好五一長假期內地出遊需求，若然雲南疫情唔擴散，而且喺短期內得以控制，預計五一客量可以喺3月基礎上回升兩成。目前整個行業現價為2022年EV/EBITDA預測12倍左右，大致符合歷史平均值。

喺眾多濠賭股中，銀河娛樂（00027）去年第四季表現穩健，EBITDA轉正錄10億元勝預期，資產負債表穩健，所持淨現金368億元，冠絕同行，而集團第四季業績亦超出市場預期。銀娛喺農曆新年表現好過舊年黃金周，受惠旅客增長跟高端客戶逗留時間延長；睇好未來展望，受惠邊境重開，以及五一勞動節嘅情況；第三期項目計劃於今年開業，會針對高端客群，第三四期嘅資本開支為500億元；舊年第四季每日經營開支為2300萬美元。

雖然目前對澳門賭業睇法仍較審慎，行業仍面對挑戰，但銀娛嘅長期故事保持不變，包括有穩定及良好嘅管理團隊；周全嘅產品，包括將落成嘅澳門銀河3期和4期；及海外擴張提供全方位增長，對其前景仍樂觀。現價買入，跌穿65元止蝕， 博重上75元水平。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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