豪宅交投暢旺，除買賣成交外， 亦不乏大額租務成交。新地 （016）於2019年底以逾1.53億元售出北角海璇連平台特色戶，呎價73,469元，無論樓價及呎價均打破項目新高，呎價更貴絕港島東。

市場消息指，上述海璇1座17樓A室「樓王」，今年2月放盤，業主叫租13.8萬元，最近減至約13.5萬元（不連車位）租出，按單位實用面積2,083方呎計，平均呎租64.8元。據土地註冊處資料，買家以公司名義持有，董事為WANG HEYANG，報住地址及護照簽發國家均為柬埔寨，即買家需付樓價30%印花稅，涉及辣稅約4,590萬元。是次租出單位，租金回率僅1.05厘，若扣除相關辣稅後，實際回報率更低見0.81厘。

上述單位屬連平台特色戶，全層僅一伙，採四房雙套間隔，連456方呎平台，並設按摩池。

翻查成交紀錄，海璇同座中層A室，實用面積1,585方呎，並非特色單位，2019年9月成交月租亦要13.5萬元，呎租85元。換言之，上述樓王呎租僅65元，比樓下的普遍分層單位平逾兩成。

據資料顯示，該名柬埔寨及相關人士，2019年底亦斥1.46億元連掃新地南昌站匯璽3個單位，同樣以公司名義入市，另繳4,380萬元辣稅。連同海璇特色戶計算，該名柬埔寨富豪已動用約3億元，在一手市場掃入4個單位。

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