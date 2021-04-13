4月份新盤市場大額交投不斷，據本報統計，本月至今已錄至少7宗過億元成交，最新一宗來自高銀集團（530）旗下何文田常盛街傲玟，以1.211億元售出項目首個複式單位，呎價達5萬元，成交價及呎價均創項目新高。

發展商表示，傲玟1座28、29樓C室，實用面積2,422方呎，連天台817方呎及平台21方呎，採四房三套房設計，今日以1.211億元成交，呎價50,000元，成交價及呎價均創項目新高，新買家選用建築期付款。值得留意，項目預計關鍵日期為2021年5月29日，料年中入伙。成交冊顯示，項目累售28伙，套現金額逾11.9億元。

西貢133 Portofino三房2,373萬元沽

信置（083）西貢133 Portofino 1座2樓B室，實用面積1,164方呎，三房套房間隔，以2,373萬元成交，呎價20,387元，享會所內園及泳池景觀。發展商稱，項目2星期內已錄4宗逾2,300萬成交。項目總套現逾4.6億元。項目26伙分層單位中，已售出14伙。

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