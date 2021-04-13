近日不斷收到讀者，問我如何應付對付口花賤格、口不對心、言而無信、斤斤計較、尖酸刻薄的乞人憎老闆。

既然問得我，我就有責任清心直說講真話。但是講真話，恐怕不是個個接受得了，我年紀大了，冇閒情逸致打牙骹戰打辯論了，所以有想過斬腳趾避沙蟲，扮盲當看不到提問算數。但回心一想，這種題目這些問題，又確實捨我其誰？寫之前來過免責聲明：煩請各位帶定頭盔，頂得順我的當頭棒喝的，才好繼續睇！

闆字三個口，員工一個口，三把口對一把口，簡單兩個中文字，開宗明義，員工永遠唔夠老闆講。老闆出錢請人並不是大晒的，因為員工唔高興可以隨時話走就走唔使擇日子講理由，所以員工身不由己不可能是理由，委屈求全只能是自行做的選擇。老闆是大晒的，公司立場就是老闆立場，公司文化就是老闆文化，如何經營如何管理，老闆的確絕對主導話語及決定權，並不需要向員工交代亦不需要得到員工認同。搞清楚雙方角色立場之後，我就可以入正題。

的而且確，老闆為人的確返工之後相處過後才見真章。所以試用期的存在，並不是為了保障單方面的利益的。每個人的道德觀價值觀，對每件事的接受程度睇法肯定不一樣。如果老闆的行為和自己的原則有所抵觸，完全不能接受，就講多無謂，盡快搵工走人。無論基於任何理由藉口，放棄了選擇權，決定留低繼續做的話，就坦然接受，一切人工包埋。

只是最常見的是，是員工以受害人身分自居，日日投訴埋怨，但就日日準時返工。這樣的做法其實是在鼓勵老闆變本加厲，更加肆無忌憚，幾過份又點呀？你班友仔咪又係死死地氣日日返工？

其實老闆的性格行為缺陷缺點缺失，並不是老闆獨有，是他也是你和我，員工朋友家人社會上角色等個個都會有。所以不必放大來睇，只需要計好條數，知清楚老闆為人，總好過被賣了被利用了，還戇居居把功勞無私奉獻，當正對方是恩人貴人，其實正一小人賤人。

打工仔是否只能硬食？有沒有方法辦法可以扭轉局面？想知，記住睇下一篇職場慧眼啦！

張慧敏

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