證監會今日（13日）點名兩間上市公司股權高度集中，分別為國際濟豐包裝（1820）及金石投資（901）。證監會提醒，即使少量股份成交，該公司的股份價格亦可能大幅波動， 股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

證監會最近分別就上述兩間公司的股權分佈進行查訊。結果顯示，濟豐包裝在上月19日，有23名股東合共持有該公司8,218萬股股份，相當於已發行股本的27.3%。連同公司2名主要股東的2.09億股股份，25人共有持有96.6%公司股份，只有3.4%股份為街貨。

濟豐包裝主要股東為金富投資及領前有限公司，各持64.2%及5.1%股份。金富投資由蔡文豪及談理平持有，濟豐包裝主席兼執行董事鄭顯俊持有的領前87.7%權益。

濟豐包裝於2018年12月21日上市以3.98元上市價，在主板掛牌。證監會指，公司股價由去年9月中至今年2月初內，股價升幅為31%，但日均成交量只有7.3萬股（0.024%股份）。其今日收報6.04元，升0.2%，較招股價高出52%。

金石3月時稱擬籌建SPAC

金石投資為「21章公司」，查訊結果顯示該公司於3月17日， 有19名股東合共持有7.2億股股份，相當於該公司已發行股份的33.33%。連同3名主要股東合共持有的12.4億股（佔已發行股份57.16%），相當90.49%股份由22人控制，只有9.51%股份為街貨。

金石投資主要股東為Eagle Ride Investments Limited 、公司執行董事兼主席肖豔明，及劉禹彤，各持31.91%、12.75%，及12.5%股權。胡海松持有前者94.19%權益。

證監指，去年9月1日至今年3月17日期間，其股價由0.106元攀升145%至0.260元。在此期間，該公司每股股份之負債淨值由去年8月底的6.135仙變更至今年2月底的0.247仙。該公司最近公佈，去年淨虧損約3630萬元。

值得一提的是，金石投資在3月8日公佈，擬發起成立「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，SPAC)，目前初步鎖定生物醫藥、健康醫療、新能源、科技金融及遊戲社區娛樂等領域。

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