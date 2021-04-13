中國將公佈新一輪經濟數據，即使撇除同比基數的影響，由於經濟動能增強，我們預期中國第一季度國內生產總值將創最大增幅紀錄。3月份經濟活動數據將顯示復蘇漸趨平衡，工業活動增加值維持動能，消費者需求回升。

我們預期中國3月份社會融資增量將較2月份大幅上升，主要反映季節性因素，因為銀行一般會在春節後加大放貸力度。不過，緊張的流動性環境可能限制了整體的信貸擴展。我們估計，3月份社會融資規模增量將為3.5萬億元人民幣，遠高於2月份的1.7萬億元。新增人民幣貸款預計總計為2.4萬億元，高於2月份的1.36萬億元。 公司債發行步伐可能較2月份加快，不過一系列違約事件可能會拖累增長步伐。與此同時，鑑於全國人大於3月初批准了新的額度，一般債和專項債在內的政府債券發行步伐預期亦會有所加快。

撇除春節以及去年初疫情導致貿易中斷對中國貿易數據的影響，我們預計3月份中國出口維持快速增長，同比增長42%，低於今年頭兩個月60.6%的增幅，增長放緩主要由於2020年3月的基數較高。官方PMI的分類指數新出口定單回升至成長區，顯示外部需求保持良好勢頭。春節期間「就地過年」的政策延長員工的工作時間，提振經濟活動，將於3月份出貨數據中表現出來。我們預計3月份進口同比增長23.8%，反映國內需求增強。

中國的國內生產總值很可能在第一季度錄得紀錄最大增幅，反映出生產方面強勁復蘇。2020年中國的國內生產總值全年保持強勢，同比增長6.5%，撇除第一季度的基數效應，我們認為經濟勢頭仍持續增強，而年初的工業增加值成長依然強勁。今年一至2月份產值快速增長，已超越疫情前的水平。

3月份製造業PMI從2月份的50.6進一步升至51.9，表現強勁。今年初消費低迷，但在防疫措施逐步放寬後，3月份的消費回升。10個城市軌道交通系統的客運量迅速回升，與疫情前水平的差距在3月末收窄至-2%，而2月為-15%。 另外，今年頭兩個月固定資產投資也表現疲軟。3月的資產數據好壞參半，但整體上仍有所回升。

舒暢

彭博亞洲首席經濟學家

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