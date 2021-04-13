今年豪宅二手市道暢旺，屢現大額租賃成交。美聯物業山頂及南區豪宅高級區域營業董事方富義表示，山頂南區豪宅租賃需求殷切，首季共錄得約181宗租賃交易，當中月租超過10萬元的交易更佔逾4成。

方富義稱，根據該行前線分行統計，山頂南區於今年1至3月的租賃成交共錄得約181宗，涉及每月租金總價約為2,118.77萬元，若以總實用面積約38萬方呎計算，區內平均呎租約為55.7元水平。若以戶型劃分，洋房的租賃共錄得約38宗，每月總租價約為864.8萬元，以總實用面積12.46萬方呎計，區內洋房平均呎租約為69.4元。

另外，值得留意，首季亦錄得不少較大額租賃成交，以超過10萬元月租的成交量劃分，首季共錄得約77宗，佔該區期內總租賃量約42.5%，而總租價約為1,412.57萬元，以總實用面積22.42萬方呎計，總平均呎租約為63元。

而首季最大額租賃首5位，分別為首位山頂種植道11號單號屋以135萬元月租租出，呎價125元，第2位同為種植道11號另一個單號屋，以88萬元租出，呎租114元。第3位為大浪灣道2號，月租66萬元，實用呎租約95元；第4位為深水灣道72號洋房，月租46萬元，實用呎租約為116元；至於第5位則為南灣道16A號洋房，月租38萬元，實用呎租約為108元。

方富義指，由於豪宅樓市氣氛持續向好，預期第二季區內買賣及租賃交投將保持活躍，樓價及租金均有上升空間。

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