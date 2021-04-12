【本報訊】微軟宣佈正式收購人工智能語音辨識公司Nuance，定價每股約56美元，較Nuance上周五收市價溢價24%，總交易價約197億美元（約1,532億港元），成為微軟繼收購LinkedIn後第二大收購案。消息刺激Nuance開市前已大升18%，開市後持續升勢，升近17%，報53.23美元，跑贏大市。

為歷來第二大收購

Nuance為蘋果Siri語音辨識夥伴，2019年與微軟有技術上的合作，例如讓醫生捕捉病人就診時的語音對話，並將數據輸入電子病歷。彭博早前引述消息人士指，微軟與Nuance目前正就收購談判，今次收購成事，成為微軟歷來第二大收購案，僅次於2016年240億美元收購LinkedIn。

彭博智庫高級分析師Anurag Rana指出，醫療行業的數碼化已落後於零售和銀行等其他行業，收購可幫助加速數碼化。Nuance產品包括Dragon語音識別軟件，截至9月30日財政年度，Nuance收入為14.8億美元，淨收入為9,100萬美元，上一年虧損2.17億美元。

至於道指及標指上周創新高後，昨開市後三大指數俱跌，直至昨晚10時半，標指報4123點，跌0.13%；道指跌0.22%，報33726點；納指報13842點，跌0.42%。本周將有高盛、摩根大通及富國銀行公佈業績，三大銀行股昨微升。至於比特幣昨一度見61,000美元，及後升幅回落，於60,037美元水平徘徊。