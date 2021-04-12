香港建設（190）早前公佈私有化建議，有關決議案表決將於4月23日早上召開法院會議及股東特別大會，獨立股東的每一票對於私有化能否成功通過是非常關鍵的。若成功私有化，可說是持股者的最後逃生門；一旦私有化失敗，持股者要有股價回到1月12日宣佈私有化前收報3.63元的心理準備，即較4月以來股價於7.75元水平大瀉超過五成。

公司連續三年（2018至2020年）純利倒退，反映即或去年未有疫情出現，公司業務發展已見嚴峻，目前外圍環境及經營條件困難，無法預測困境要持續多久。純利持續倒退令公司財政狀況轉差，截至去年底，借款總額及應付一名股東款項高近35億元，較2019年底不足32億元增加超過一成。受限制現金只有約8,850萬元，較2019年超過2億元銳減近五成六。上述債項亦令公司的淨負債權益比率由2019年的4%，大幅增至2020年的14%，上升超過2.5倍。

公司股價表現亦叫人失望，自2015年7月以來，股價一直低於8元，於2015年7月高見7.375元（經25合1調整），與現於7.75元水平相距僅約5%。即或計及期間合共派發0.9元股息，年均回報率少於3%，與公司每股淨值的增長率2.23%相若，引證了長線投資價值極低。公司於今年1月17日宣佈私有化安排，向公眾股東提出要約價8元，可視為長期持有股份者的「逃生門」。

聶振邦

獨立股評人

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