牛奶公司旗下惠康去年10月起推出「日日有低價」，鎖定超過300款日常貨品價格6個月，最新宣佈有關計劃延長至今年9月。

惠康指，明白疫情影響並非短暫，2021年依然是充滿挑戰的一年，社會各界仍在努力抗疫，每個家庭在消費方面更趨緊慎，而各項社交距離措施衝擊各行各業，故此延長「日日有低價」6個月，市民免受價格波動影響。

惠康指，第二階段重點產品鎖定超過350款產品價格在超值水平，並重點針對多款顧客會定期選購的產品，例如雞粉、奶類、雲吞等。

惠康並指出，自從降低及並鎖定價格後，廁紙及紙巾的銷量增加了一倍；食用油及麵條食品銷量增長超過6成以上。「日日有低價」活動下最暢銷產品為鹽、雞蛋、廁紙和紙巾。

第二階段繼續保留以下受顧客歡迎的新鮮食品，意味他們價格由去年10月起將保持一年不變，包括泰國空運急凍豬肉，售價39元；唐生菜、小唐菜苗、菜心、小唐菜、白菜仔及蜜糖豆（300克），售價12元兩包；挪威急凍鯖魚柳（2件裝），售價11元；新增挪威急凍急凍三文魚扒2件裝，售價39元。

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