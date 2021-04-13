全球疫情的影響並沒有對新興市場經濟體的基本面造成太大的改變。在過去5年間，新興市場的盈利一直是 MSCI新興市場指數總回報率的最大驅動因素。與已發展市場相比，這20年來，MSCI新興市場指數的年化總回報率一直高於英國富時100指數、標準普爾500指數和東證指數。

另外，過去10年，新興市場財政政策上的改善帶來了制度上的彈性，令整個經濟體受惠。疫情亦加速了新興市場的技術轉型，創新，國內消費和科技進步等，這些都推動了許多新興市場經濟體的發展，發展中國家不必再完全受制於西方經濟體的復蘇都能實現經濟增長。而且，許多新興市場已在不同領域超越了已發展國家，包括社交媒體、訊息平台和電子支付系統等。最值得注意的是，中國、韓國、俄羅斯和巴西的電子商務企業。同時，在線技術平台正在迅速擴張，並在印度等地開設研發技術中心，支持及提升視頻會議的技術水平。

隨着新興市場的發展，我們認為相對於已發展市場，新興市場的基本面更強、財政靈活性更大。新興市場總體上應會在疫情後走上平穩復蘇的道路，並為長綫投資者帶來更多的投資機會及更高質量的收益回報。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

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