樓市氣氛熾熱，市場走勢趨向旺盛，然而土地資源短缺，發展商加快市區舊樓重建。最新有財團向土地審裁處申請年內第五宗強拍申請，項目為深水埗海壇街227B至227C號，估值逾1億元。

土地審裁處資料顯示，地段為深水埗海壇街227B至227C號唐樓，地段地盤面積2,321方呎，為6層高唐樓，1960年落成至今共61年樓齡。整座大廈共涉及17份業權，其中有1份業權劃分為3份，但申請財團已經全數收購獲得，所以整棟大樓收購財團共佔14份業權，即佔82.35%。

提供估值意見的測量師指，相關項目涉及僭建物，因此估值方案都會分為是否計及相關僭建物。相關僭建物包括227C號地舖的閣樓和一個有蓋天井，以及227B號1樓一個單位僭建的平台。測量師估計計及相關僭建物後的估值為逾1.01億，若不計及則為1億元。

申請的相關公司名為添盟有限公司（Gain Union Company），據悉項目委託的領航地產負責收購，委託財團為本地家族。據悉相關項目亦包括深水埗海壇街227號。

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