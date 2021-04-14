股權變動

●披露權益顯示，中國社保基金於4月8日減持中行（3988），以平均價每股2.95元，減持7,760萬股中行H股，套現2.28億元，持股量由7.03%降至6.93%。

社保基金近月先後買賣中行股份，2月2日以均價2.66元，減持5,986萬股後，再於上月17日以均價2.9124元，增持3,200萬股。

內房股

●華潤置地（1109）3月合同銷售金額約260.5億元（人民幣．下同），總合同銷售建築面積約144.85萬平方米，分別按年增長16.2%及10.3%。

3月投資物業租金收入約13.5億元，按年增長1.04倍。今年累計投資物業租金收入約41億元，按年上升99.2%。

其他

●新創建（659）表示，為推動社會創造共享價值（CSV），本月展開為期2年的「EXP之旅」，目前夥拍保良局和香港基督教女青年會，與12間中學共約200位中四學生，助學生提早探索及發掘潛能，當中包括了解新世界（017）生態圈，如會展、建築公司協興工作等，亦有機會參與工作體驗活動。

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