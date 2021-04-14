受到新冠肺炎疫情的打擊，世界經濟活動一度停頓，國際石油期貨價格更曾跌至前所未有的負數領域。但隨着多種疫苗面世，各地經濟已開始復甦，預計今後數年全球對能源的需求將再次增長。

化石燃料的存量日漸枯竭，再加上污染問題嚴重，包括中國在內的政府都致力發展可再生能源如太陽能、水能或風能等，不過到目前為止，這些新能源對我們的整體能源需求佔比仍然不多。

既減少垃圾又產生電力

另一方面，垃圾問題一直都困擾各國政府，單是在中國，每年就產生超過1.75億噸的廢物，隨着人口增加和城市化發展，未來的垃圾數量相信只會有增無減。目前中國有三種處理廢物的方法，包括垃圾堆填、焚化及堆肥，而這三種方法都會帶來不可持續的環境問題，甚至對公眾健康有害。因此，有專家認為更可持續的解決方法，是將我們日常產生的廢物轉化為能源（又稱為WTE），既可解決垃圾問題，又能產生電力，同時也能取代部分的化石能源，減少溫室氣體排放。

近年中國便積極興建垃圾焚燒工廠，目前數量已有300多家。相比之下，世界各地合共起來的垃圾焚燒工廠只有600多家。一般而言，垃圾焚燒發電廠的運作是以高溫燃燒家庭和工業的固體廢物，產生蒸汽從而驅動渦輪發電，然後通過電網提供電力予無數家庭。根據業界估計，有超過60%的家庭垃圾其實都可以回收並用作WTE發電。垃圾焚燒除了可用作發電，其剩餘物中也有可供回收重用的金屬，部分更可用於道路建設，可說是頗具成本效益。

大眾認知仍有待教育

廢物能源越來越受到各地政府的重視，世界能源理事會便估計，及至2023年全球WTE市場的規模將會增至400億美元。但這個行業也面對不少挑戰，舊式的垃圾焚燒廠會產生大量甲烷及二噁英，不單對人體有害，也會污染土壤和水源。不過隨着科技的進步，相關問題已得到大幅改善。筆者投資於相關行業多年，也曾到訪過不少垃圾焚燒廠，感覺是這些工廠的外形看起來更像是一座現代化的商業建築物，周遭環境美觀，而且不少內地廠房都具有先進技術，可以清潔和過濾排放物，從而減少對環境的影響。但即使如此，不少民眾對於在社區內興建垃圾焚燒廠仍然有一定疑慮，如何向公眾教育相關知識，將成為行業未來發展的一大關鍵。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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